يسرى عبد الله: «ابراهيم عبد المجيد يهتم بالكيف»

قال الناقد الدكتور يسرى عبد الله، إن أهم ما يميز الروائى إبراهيم عبد المجيد، اهتمامه بكيف يكتب وليس ماذا يكتب.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات منتدى "حديث الأربعاء"، بمركز الإبداع الفنى للاحتفاء بمجموع أعمال الروائى إبراهيم عبد المجيد.

وأضاف “عبدالله”: “ أبطال أعمال إبراهيم عبد المجيد، فى شغف مستمر وهو ما يرتبط بفكرة الأبطال الصاعدين باستمرار رغم انهم فى حالة انكسار”.

من هو إبراهيم عبد الحميد؟

حصل إبراهيم عبد المجيد، على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1973م، تولى عديدا من المناصب بوزارة الثقافة، كان آخرها رئاسة تحرير سلسلة (كتابات جديدة)، وأصدر العديد من الروايات منها: "المسافات"، "الصياد واليمام"، "ليلة العشق والدم" ، "البلدة الأخرى"،" بيت الياسمين"، "لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"عتبات البهجة".

نشرت له عددا من المجموعات القصصية منها: "الشجر والعصافير"، "إغلاق النوافذ"، "فضاءات"، و"سفن قديمة"،كما ترجمت عددا من رواياته إلى عدة لغات منها "البلدة الأخرى" لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"بيت الياسمين"، حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية عام 1996، جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2004، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2007، جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب عام 2016.

ونال إبراهيم عبد المجيد، العديد من الجوائز الأدبية الهامة ومنها “جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرةعن «البلدة الأخرى» عام 1996، جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن «لا أحد ينام في الإسكندرية» عام 1996، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004، جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007، جائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة عن روايته (أداجيو) عام 2015، جائزة النيل 2”.