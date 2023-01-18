في عيد ميلاد مي عز الدين الـ40.. كيف حافظت على جمالها وشبابها؟

يحل يوم الخميس، الموافق 19 يناير، عيد ميلاد النجمة الجميلة مي عز الدين، حيث تبلغ الآن عمر الـ 42، ورغم تقدمها في العمر إلا أنها مازالت تبهرنا بجمال وجهها، الذي يبدوا وكأنها في عمر الـ 20 عامًا.

حفاظ مي عز الدين على لياقتها ونضارة بشرتها

تهتم مي عز الدين بوزنها وروتين بشرتها، وتظهر دائما بإطلالة براقة الشبابية، وهذا وراءه أسرار في روتين حياة مي، حيث كشفت في تصريحات صحفية لها، أنها تهتم ببشرتها ونظامها الغذائي جيدًا، بطريقة تناسبها وتكسبها نتيجة فعالة وسريعة.

نظام مي عز الدين الغذائي

تتبع مي عز الدين وصفة لنظام غذائي سحري بالنسبة لها وهو أن تتناول وجبة صغيرة كل ساعتين، معبرة أنها قد تكون عملية صعبة وشاقة، ولكن تناسبها بشكل كبير مما يساعدها في اكتساب هذا المظهر المثالي.

سر جمال شعر وبشرة مي عز الدين

دائما ما يبدو مظهر مي عز الدين طبيعيا، فهي لا تستخدم السيشوار وأدوات تجفيف أو فرد الشعر في حياتها العادية، وذلك لتحافظ على صحة شعرها ومظهره الطبيعي، ولكنها تدعمه بوضع الكريمات والزيوت الطبيعية لتغذيته.

بالنسبة لبشرة مي الطبيعية الشابة، فهي تضع عليها ألوان طبيعية وخفيفة، فلا تتكلف في وضع أدوات التجميل ولكن تطبق طريقة الميكب الطبيعي.

كيف تحافظ مي عزالدين على نضارة بشرتها؟

قالت مي عز الدين في تصريحات سابقة لها، أن الماء هو سر نضارة بشرتها، فهي تحرص على شرب المياه بكثرة نظرًا لفوائدها الكثيرة للبشرة حيث تعطيها نضارة طبيعية وتأخر علامات الشيخوخة عند كبر السن، كما تهتم مي بوضع كريمات الترطيب قبل النوم، وتقوم بتنظيف بشرتها بالكامل من أي مستحضرات تجميل.

مي عز الدين أطلقت مؤخراً تطبيق يحمل اسمها، لتشارك جمهورها عرض الخطوات التي تتبعها للعناية بجمالها ونظامها الغذائي أو حتى في ما يتعلّق بشقّ الموضة، وهذه الخطوة تعتبر مهمّة من ناحية التفاعل مع الجمهور ومشاركتهم أسرارها الجماليّة، فلطالما تباهت مي عز الدين بمحافظتها على شبابها من كلّ النواحي.