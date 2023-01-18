الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنصورة الأهلية تنظم معرض الرسم الهندسي الأول

جانب من المعرض
جانب من المعرض

نظمت جامعة المنصورة الأهلية  اليوم الأربعاء  معرض الرسم الهندسي الجاري لطلاب المستوى الأول ببرامجها الثلاثة ( هندسة البناء والتشييد - الميكاترونيك – الذكاء الاصطناعى ) بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبمشاركة لجنة تحكيم من كلية الهندسة بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم  عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والدكتور إيهاب هاني عبد الحي مدير برامج كلية الهندسة ،دكتوره منى عوض مدير برنامج العمارة المستدامة بكلية الهندسة، ودكتور ممدوح عبد الستار  نائب رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، ودكتور  رضا عبد العال  نائب مدير برنامج هندسة البناء والتشييد بكلية الهندسة.


كما حضر المعرض  مديرى البرامج بكليات جامعة المنصوره الاهلية والدكتور أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة والدكتور نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والاسنان والدكتور احمد رمضان مدير برنامج صيدلة فارما دي/ كلينكال


وأكد الدكتور شريف خاطر اهتمام جامعة المنصورة الأهلية بتطبيق أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل.


وأشار أن الهدف من  تنظيم المسابقات والمنافسات المختلفة لتشجيع الطلاب على المُشاركة فى الأنشطة والفعاليات التى تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم متمنيا لجميع الطلاب المشاركين والفائزين سيكون لهم مستقبل باهر و أن يحققوا كل أمنياتهم.


الجدير بالذكر أن الطلاب قاموا بتصميم مجموعة من الأشكال  3D  لما تم دراسته ويهدف النشاط الى صقل مهارات الطلاب العملية وتشجيع الطلاب على العمل كفريق، حيث ضم المعرض 35 مشروع طلابي مختلف وتم عمل تصميمات كتطبيق على مقرر الرسم الهندسي حيث تم تصميم النماذج باستخدام الرسم اليدوي والرسم باستخدام برامج الحاسب وتم تقييم المشاريع واختيار أفضل مشروع وأفضل ابتكار، وأفضل تصميم وأفضل تعاون فريق، وأفضل نموذج عملي.

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جامعة المنصورة معرض الرسم الهندسي هندسه البناء المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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جامعة المنصورة الأهلية تنظم معرض الرسم الهندسي الأول

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