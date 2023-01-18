الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فعاليات قافلة «جسور الخير 17» بالبحر الأحمر

جانب من القافله
جانب من القافله

اختتمت قافلة جامعة المنصورة الطبية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (17)" فعالياتها مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن قدمت خدماتها على مدار الأسبوع لأهالي مدينة القصير خلال الفترة من 14 – 18 يناير الجاري تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر  رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و أعرب الدكتور محمود المليجي عن سعادته البالغة لنجاح فعاليات القافلة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي خلال فترة تواجدها بمحافظة البحر الأحمر حيث أسفرت جهود القافلة الطبية على مدار الأربعة أيام عن توقيع الكشف الطبي على (3916) حالة في مُختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من صيدلية القافلة، بالإضافة إلى إجراء (20) عملية جراحية، وتحويل (18) حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة.

كما تضمنت فعاليات القافلة أيضاً تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث ساهم فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في تقديم عدد من الفقرات وورش العمل لأكثر من (٨١٥) طفل حيث تم تنظيم ورش عمل لعمل مخدات زينة من الجوخ الملون، تلوين مجسمات من الأسمنت، عمل قصص تفاعلية معلقة من الجوخ الملون، صناعة الألعاب الورقية، صناعه اكسسوارات للبنات والأولاد من الخيوط الملونة، الاحتفال بالعام الجديد 2023م، وعمل مسرح عرائس للأطفال، وكذلك تنظيم ورش عمل للرسم والتلوين الحر والطباعة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى لإدخال البهجة على قلوبهم.

كما أشاد المليجي بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل إنجاح فعاليات هذا العمل الوطني.

كما قام الدكتور محمود المليجي بتكريم المسؤولين في مدينة القصير وهم: الدكتوره عزيزة فراج محمد مدير مستشفى القصير المركزي، محمد عبد الحميد شبر إداري بمستشفى القصير المركزي ، عصام سعدي أبو الوزان صاحب فندق الوزان، أحمد الوزان  مدير فندق الوزان.

ووجه لهم الشكر والعرفان لما قدموه من إسهامات وجهود ساهمت في تيسير عمل القافلة طوال فترة تواجدها بمدينة القصير، كما قدم الشكر والامتنان للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمتابعته اليومية للقافلة وتيسيره لمهمتها طوال فترة تواجدها بالمحافظة، وقد أكد على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار في تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية للمحافظات الحدودية.

IMG-20230118-WA0024
IMG-20230118-WA0024
IMG-20230118-WA0023
IMG-20230118-WA0023
جامعة المنصورة قافلة جسور الخير المنصورة الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

خبير موارد: المشروع القومى لتأهيل الترع يمنع التعديات ويزيد من جودة المياه

«مترو الأنفاق» يكشف حقيقة تنظيم رحلة للقدس وزيارة تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟