ختام فعاليات قافلة «جسور الخير 17» بالبحر الأحمر

اختتمت قافلة جامعة المنصورة الطبية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (17)" فعالياتها مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن قدمت خدماتها على مدار الأسبوع لأهالي مدينة القصير خلال الفترة من 14 – 18 يناير الجاري تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و أعرب الدكتور محمود المليجي عن سعادته البالغة لنجاح فعاليات القافلة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي خلال فترة تواجدها بمحافظة البحر الأحمر حيث أسفرت جهود القافلة الطبية على مدار الأربعة أيام عن توقيع الكشف الطبي على (3916) حالة في مُختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من صيدلية القافلة، بالإضافة إلى إجراء (20) عملية جراحية، وتحويل (18) حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة.

كما تضمنت فعاليات القافلة أيضاً تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث ساهم فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في تقديم عدد من الفقرات وورش العمل لأكثر من (٨١٥) طفل حيث تم تنظيم ورش عمل لعمل مخدات زينة من الجوخ الملون، تلوين مجسمات من الأسمنت، عمل قصص تفاعلية معلقة من الجوخ الملون، صناعة الألعاب الورقية، صناعه اكسسوارات للبنات والأولاد من الخيوط الملونة، الاحتفال بالعام الجديد 2023م، وعمل مسرح عرائس للأطفال، وكذلك تنظيم ورش عمل للرسم والتلوين الحر والطباعة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى لإدخال البهجة على قلوبهم.

كما أشاد المليجي بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل إنجاح فعاليات هذا العمل الوطني.

كما قام الدكتور محمود المليجي بتكريم المسؤولين في مدينة القصير وهم: الدكتوره عزيزة فراج محمد مدير مستشفى القصير المركزي، محمد عبد الحميد شبر إداري بمستشفى القصير المركزي ، عصام سعدي أبو الوزان صاحب فندق الوزان، أحمد الوزان مدير فندق الوزان.

ووجه لهم الشكر والعرفان لما قدموه من إسهامات وجهود ساهمت في تيسير عمل القافلة طوال فترة تواجدها بمدينة القصير، كما قدم الشكر والامتنان للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمتابعته اليومية للقافلة وتيسيره لمهمتها طوال فترة تواجدها بالمحافظة، وقد أكد على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار في تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية للمحافظات الحدودية.

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