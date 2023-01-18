«تموين الدقهلية» تشن حملات مكثفة على الأسواق

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية حملات تموينية مكثفة، بالتنسيق مع العميد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية وبالاشتراك مع الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق ومدى صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين، وتحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

تشكلت الحملة الأولى برئاسة محمد صالح وعضوية مجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط الآتى: محلين لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمى ومحلين لعدم وجود شهادات صحية ومحلين لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين ناحيه بندر المنصورة، وضبط 5 محلات جزارة ناحيه مركز دكرنس لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها 105 كيلو جرام لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتشكلت الحملة الثانية ناحية محلة دمنة برئاسة سامى ابراهيم من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية و السيد علام بجهاز حماية المستهلك وأسفرت الحملة عن ضبط الآتى: 3 محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها 45 كيلو جرام لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.

وتواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها التموينية لضبط المخالفين.

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