مع أول شهر في العام الجديد يسعى آلاف من ملاك السيارات على التعرف على خطوات ورابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانا لدفع قيمة كافة المخالفات المرورية، وللتأكد من جميع بيانات السيارات من خلال موقع النيابة العامة للخدمات المرورية وموقع مصر الرقمية، حيث قد تصدر رابط الاستعلام عن كافة مخالفات المرور 2023 مجانا من خلال رقم اللوحة لكافة المحافظات قائمة لبحث المواطنين بمصر طبق مؤشرات محرك البحث العالمي “جوجل”.

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

وتعرض “الدستور” رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2023 مجانا برقم اللوحة من خلال موقع النيابة العامة وكافة الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة من خلال السطور الآتية:

خطوات التظلم بموقع النيابة العامة

يتمكن أصحاب السيارات والمركبات من الاستعلام عن كافة مخالفات رخص المركبات 2023، بموقع النيابة العامة للمرور، والقيام على الفور بالدخول على رابط النيابة العامة و أيضا الاستعلام عن جميع مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة كما يلي:

تسجيل الدخول إلى (موقع النيابة العامة لخدمات المرور) من هنا اختر (أيقونة الاستعلامات). تحديد نوع (الاستعلام عن مخالفات المرور) سواء كانت رخص المركبات أو كانت مخالفات رخص القيادة. الضغط على أيقونة الاستعلام لمخالفات المرور برقم اللوحة. كتابة بيانات لوحة السيارة سواء كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط. اضغط على قائمة إجمالي المخالفات.

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رابط بوابة الحكومة المصرية مخالفات المرور 2023 للكشف عن المخالفة

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023

يمكن تقديم التظلم على مخالفات المرور 2023 إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة من خلال إتباع الخطوات التالية: