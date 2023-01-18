بعد استعادته حساب «تويتر».. ترامب يتقدم بالتماس إلى facebook

يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى استعادة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي فقدها في أعقاب الانتخابات السابقة، وسط اتهامات له بمحاولة تغيير المسار الانتخابي والتأثير على الرأي العام الأمريكي.

وبالتزامن مع استعادة حسابه على منصة التغريدات القصيرة Twitter ، تقدمت حملة ترامب بالتماسًا رسميًا إلى شركة "ميتا" الأم لـ Facebook لإلغاء حظر حسابه عليه بعد أن تم إغلاقه ردًا على أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية قبل عامين.

رسالة "ترامب" إلى ميتا

وكتبت حملة ترامب في رسالتها إلى ميتا أمس الثلاثاء، وفقًا لنسخة راجعتها شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية: "نعتقد أن الحظر المفروض على حساب الرئيس ترامب على فيسبوك قد شوه الخطاب العام بشكل كبير وأعاقه".

ولم تلوح حملة ترامب برفع دعوى قضائية، حيث اعتقدت بعض المصادر المقربة من ترامب أنه سيفعل ذلك. وبدلاً من ذلك تحدثت عن أهمية حرية التعبير وقدمت التماسًا إلى Meta من أجل "اجتماع لمناقشة إعادة الرئيس ترامب الفورية للمنصة".

شركة ميتا الأم لـ facebook ترفض التعليق

ورفض متحدث باسم Meta التعليق على ترامب بعد أن قال إن الشركة "ستعلن قرارًا في الأسابيع المقبلة بما يتماشى مع العملية التي وضعناها".

حظر فيسبوك وتويتر ترامب بعد يوم من قيام حشد من مؤيديه - اعترف الكثير منهم في محكمة فيدرالية، بأنهم تعرضوا للمحاسبة بسبب أكاذيبه حول سرقة الانتخابات، مما دفعهم حينها إلى اقتحام مبنى الكابيتول.



قرر Facebook في النهاية فرض حظر محدود على ترامب سيطرح للمراجعة بعد عامين ، بدءًا من 7 يناير من هذا العام.

خطط Twitter لحظر دائم ، لكن المالك الجديد الملياردير "إيلون ماسك" المعروف بولائه للجمهوريين، أعاد حساب ترامب في 19 نوفمبر، مع انتقاده قيادة الشركة السابقة للحظر، ومع ذلك لم يستخدم "ترامب" حسابه على تويتر حتى الآن.

ربما يعود ترامب إلى تويتر

قال جمهوري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة مع ترامب حول العودة إلى المنصة "إنها مجرد مسألة كيف ومتى".، لافتاً أن ترامب كان يتحدث عن عودته خلال الأسابيع الماضية.



قال أحد المقربين من ترامب ، والذي لم يرغب أيضًا في الكشف عن هويته وهو يتحدث عن المحادثات معه، إن ترامب سعى إلى الحصول على مدخلات لأسابيع حول العودة إلى تويتر ، وأن مستشاريه في حملته الانتخابية قاموا أيضًا بترتيب أفكار لتغريدته الأولى، بحسب nbc.

توقعات بموافقة facebook

قال مستشار ترامب الآخر، الذي تحدث معه حول Facebook وشاركه جوهر المحادثة الخاصة مع NBC News بشرط عدم الكشف عن هويته ، إن حملته تعتقد أن Facebook سوف يحترم في النهاية الحظر لمدة عامين ويعيده ، لكنه مستعد للمشاركة مع الجمهوريين في مجلس النواب الذين يسيطرون على مجلس النواب بالكونغرس للدفاع عن ترامب والضغط على ميتا. وقال المستشار إنه من المرجح أن يدرس الكونجرس المادة 230 من القانون الفيدرالي التي تؤثر على شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

أضاف المستشار: "إذا أراد فيسبوك خوض هذه المعركة ، فلا بأس ، لكن مجلس النواب لديه نفوذ ، وإبقاء ترامب بعيدًا عن فيسبوك يبدو سياسيًا" ، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين في مجلس النواب مثل آدم شيف من كاليفورنيا أخبروا فيسبوك الشهر الماضي بإبعاد ترامب عن المنصة.