الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندي يوضح الأخلاقيات والقيم التي يجب أن لا ننساها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله رحم الناس ببعثة سيد الناس، بأن علمهم تلك الأخلاقيات والقيم والمثل.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الأخلاقيات والمثل التي يجب أن لا ننساها، جاءت في قوله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ".

وتابع أن الله أمرنا أمرًا مباشرًا ومحددًا وقرن عدم الشرك به ببر الوالدين، مؤكدًا أن هذا يدل على عظم التكليف الإلهي ببر الوالدين، مؤكدًا أن هناك الكثير من القيم المنسية التي دعا لها القرآن الكريم في هذه الآية وهم الجار ذا القربى أي القريب، وله حق الجور والإسلام والقرابة، وهذه تكاليف ربانية لا مزاح فيها وأعلى درجة من الدرجات عندما يكون الجار قريب وتتطلب هذه الحالة بعدم التنافر والخلاف.

خالد الجندي القرآن عدم الشرك بر الوالدين التكليف الألهي الأخلاقيات

مواد متعلقة

خالد الجندى عن مبادرة «اكتشاف»: مهمة لأن العشوائية تطفئ الموهبة

خالد الجندى: لو تقاسم الناس الخيرات والطعام لكانت الدنيا بشكل مختلف

خالد الجندى: يهمنا الشعراوى المفسر وليست آراؤه السياسية والفقهية

خالد الجندى: تكريم الرئيس للشيخ الراحل طنطاوى اعتراف بجهد هذا الرجل

خالد الجندى يوضح حكم المعازف والموسيقى: اللهو ليس حرامًا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

عدد الأفراد المسموح بها في بطاقة التموين 2023

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

«داخل شقة».. تحقيقات موسعة مع سيدة المشغولات الذهبية بالجمالية

«إيد واحدة».. الداخلية تنشر أغنية جديدة احتفالًا بعيد الشرطة 71

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023

تقارير دولية ترصد آراء المسئولين حول السياسة النقدية العالمية خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى