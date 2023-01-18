خالد الجندي يوضح الأخلاقيات والقيم التي يجب أن لا ننساها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله رحم الناس ببعثة سيد الناس، بأن علمهم تلك الأخلاقيات والقيم والمثل.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الأخلاقيات والمثل التي يجب أن لا ننساها، جاءت في قوله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ".

وتابع أن الله أمرنا أمرًا مباشرًا ومحددًا وقرن عدم الشرك به ببر الوالدين، مؤكدًا أن هذا يدل على عظم التكليف الإلهي ببر الوالدين، مؤكدًا أن هناك الكثير من القيم المنسية التي دعا لها القرآن الكريم في هذه الآية وهم الجار ذا القربى أي القريب، وله حق الجور والإسلام والقرابة، وهذه تكاليف ربانية لا مزاح فيها وأعلى درجة من الدرجات عندما يكون الجار قريب وتتطلب هذه الحالة بعدم التنافر والخلاف.