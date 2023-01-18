الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حوار مجتمعي حول مقترح تعديل المسار المروري بمدينة مرسى مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه سيتم فتح حوار مجتمعي والتشاور قريبًا حول مقترح تعديل المسار المروري لعدد من الشوارع بوسط مدينة مرسى مطروح؛ لتيسير الحركة المرورية خاصة خلال موسم الصيف السياحي وما تشهده المحافظة من إقبال سياحي. 

وأشار محافظ مطروح  إلى ان ما يتم حاليا هو مرحلة دراسة داخلية لمقترح التعديلات لحين الإنتهاء وعرض المقترح على القيادات الشعبية وذوى الخبرة من أهالي مطروح مع الحرص على تحقيق الصالح والمنفعة العامة. 

IMG-20230118-WA0047

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح مع اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي واللواء محمد البنداري مدير إدارة مرور مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بمقترح تعديل المسار المروري للشوارع. 

IMG-20230118-WA0048

وأوضح  محافظ مطروح أنه سيتم عمل تجربة تطبيق عملية باستخدام الحواجز الحديدية وصدادات النيوجرسي لمقترح التعديلات  التي ليست هندسية ولكن مسارات مرورية دون تكلفة مالية لنقل الاعمدة والبلدورات وإزالة الجزيرة الوسطى بالتعاون مع مجلس المدينة وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى تشغيل شارع اسكندرية من خلال 4 حارات وكذلك شارع عمر المختار، كما أن المقترح سيؤدي إلى منع أي إشغالات أو تعديات على الشوارع.

وأضاف أنه سيتم تحديد موعد قريبًا بعد الانتهاء من الدراسات ووضع التصور النهائي للعرض على المهتمين والطرح المجتمعي للمناقشة وإضافة إي تعديلات تؤدي إلى الصالح العام، وفي حال عدم جدوى للتعديلات المقترحة سيتم إبقاء الوضع على ما هو عليه حاليًا.

IMG-20230118-WA0046
IMG-20230118-WA0046
IMG-20230118-WA0043
IMG-20230118-WA0043
IMG-20230118-WA0044
IMG-20230118-WA0044
IMG-20230118-WA0045
IMG-20230118-WA0045
أهالي مطروح الساحل الشمالي الغربي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تيسير الحركة المرورية حوار مجتمعي محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

عدد الأفراد المسموح بها في بطاقة التموين 2023

«إيد واحدة».. الداخلية تنشر أغنية جديدة احتفالًا بعيد الشرطة 71

تقارير دولية ترصد آراء المسئولين حول السياسة النقدية العالمية خلال أسبوع

«داخل شقة».. تحقيقات موسعة مع سيدة المشغولات الذهبية بالجمالية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

خبير زراعي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لـ4 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى