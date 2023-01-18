حوار مجتمعي حول مقترح تعديل المسار المروري بمدينة مرسى مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه سيتم فتح حوار مجتمعي والتشاور قريبًا حول مقترح تعديل المسار المروري لعدد من الشوارع بوسط مدينة مرسى مطروح؛ لتيسير الحركة المرورية خاصة خلال موسم الصيف السياحي وما تشهده المحافظة من إقبال سياحي.

وأشار محافظ مطروح إلى ان ما يتم حاليا هو مرحلة دراسة داخلية لمقترح التعديلات لحين الإنتهاء وعرض المقترح على القيادات الشعبية وذوى الخبرة من أهالي مطروح مع الحرص على تحقيق الصالح والمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح مع اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي واللواء محمد البنداري مدير إدارة مرور مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بمقترح تعديل المسار المروري للشوارع.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم عمل تجربة تطبيق عملية باستخدام الحواجز الحديدية وصدادات النيوجرسي لمقترح التعديلات التي ليست هندسية ولكن مسارات مرورية دون تكلفة مالية لنقل الاعمدة والبلدورات وإزالة الجزيرة الوسطى بالتعاون مع مجلس المدينة وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى تشغيل شارع اسكندرية من خلال 4 حارات وكذلك شارع عمر المختار، كما أن المقترح سيؤدي إلى منع أي إشغالات أو تعديات على الشوارع.

وأضاف أنه سيتم تحديد موعد قريبًا بعد الانتهاء من الدراسات ووضع التصور النهائي للعرض على المهتمين والطرح المجتمعي للمناقشة وإضافة إي تعديلات تؤدي إلى الصالح العام، وفي حال عدم جدوى للتعديلات المقترحة سيتم إبقاء الوضع على ما هو عليه حاليًا.

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