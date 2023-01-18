رسالة طمأنة للمواطنين.. رئيس الوزراء يصدر حزمة قرارات اقتصادية جديدة (إنفوجراف)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، كشف خلاله عن الخطوات التي تتخذها الدولة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ودعم المواطن في مواجهتها، وتحديدًا ما يخص خفض أسعار السلع والمنتجات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لديها خطة لتوفير الموارد الدولارية خلال عام 2023، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات المهمة التي تستهدف دعم قطاعي الصناعة والزراعة الإنتاجية، وإعادة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

رسالة طمأنة للمواطنين من رئيس الوزراء

وكشف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، عن أن الدولة أنهت أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، بالإضافة إلى سعيها بكل قوة إلى تقليل الفجوة الدولارية والفاتورة الاقتصادية.