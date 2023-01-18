الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 65 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

حملات نظافة بقري
حملات نظافة بقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بمداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، ورفعت 65 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار واصل أعماله اليومية برفع ٣٠ طنًا من المخلفات والقمامة من أمام السلخانة والسوق وطريق ترعة سري باشا وأمام مجمع المدارس بالعبيد ومصرف دمشا الغربي حفاظًا على المظهر العام للقرية ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان واصل أعماله المكثفة، حيث تم رفع ما يقرب من ٣٥ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير للقضاء على فيروس كورونا المستجد وتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والاوپئه وخاصة فيروس كورونا وجارِ استكمال العمل بإدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالوحدة لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة محو الأمية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف أعمال وحملات النظافة بكافة شوارع وأحياء المدينة والقرى التابعة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أولًا بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، مؤكدًا استمرار هذه الحملات بمداخل وشوارع ونقاط التجمع بجميع القرى الأم وتوابعها لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية نظيفة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
المنيا رفع 65 طن مخلفات حملات نظافة مكثفة قري مركز المنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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