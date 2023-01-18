الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الزيت بـ 35 جنيهًا.. أسعار السلع الغذائية داخل معرض «أهلًا رمضان»

أهلا رمضان
أهلا رمضان

شهد معرض «أهلًا رمضان» في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، إقبالًا شديدًا منذ صباح اليوم، والمستمر على مدار 3 أشهر وسط إعجاب المواطنين بأسعار السلع الغذائية التي وفرتها الدولة للمواطنين بأسعار رمزية.

أسعار السلع داخل «معرض أهلًا رمضان»

سعر زجاجة الزيت 35 جنيهًا.

سعر السكر 14 جنيهًا.

سعر الدقيق 16 جنيهًا.

سعر الفول المدمس 500 جم 12 جنيهًا.

سعر فاصوليا معبأة 19 جنيهًا.

سعر لوبيا معبأة 500 جم 19 جنيهًا.

سعر زيت خليط زمزم 35 جنيهًا.

سعر زيت خليط الزيت حلوة 700 ملي 34.75.

سعر مكرونة الملكة 10 جنيهات.

أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
الزيت 35 أسعار السلع اهلا رمضان معرض أهلا رمضان السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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