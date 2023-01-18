الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اختيار طارق فؤاد رئيسًا للجنة تحكيم العازفين ببرنامج «الدوم»

طارق فؤاد برنامج
طارق فؤاد برنامج الدوم

اختار القائمون على برنامج “الدوم” فى موسمه الثانى المطرب طارق فؤاد رئيسا للجنة تحكيم العازفين.

وروج الفنان طارق فؤاد، للمسابقة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، معلنًا انطلاق الاختبارات لفئة العازفين الموسيقيين والتى تشمل فئة العزف على “العود والناى والكمان والقانون والآلات الايقاعية”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، أولى حلقات النسخة الثانية من أقوى برنامج لاكتشاف الموهبين El Dome عبر شاشة مجموعة قنوات dmc يومي الخميس والجمعة 12 و13 يناير الجاري،  في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، وتعاد حلقات البرنامج يومي الإثنين والثلاثاء.

الموسم الثاني من برنامج “الدوم”

وأعلن القائمون على برنامج اكتشاف المواهب الضخم “الدوم”، عن موعد اختبار المتسابقين من فئة “الفنون التشكيلية، والعزف الموسيقى” اليوم الأربعاء 18 يناير من الساعة 8 صباحًا لـ 2 ظهرًا.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وتقدم ما يقرب من 25 ألف متسابق في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني لاختيار 95 متسابقًا منهم للوصول إلى المرحلة الثانية.

لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج "الدوم"

وتضم لجنة التحكيم في المرحلة الأولى من برنامج الدوم الموسم الثاني أحمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش، و مدرب التمثيل أحمد مبارك لتقييم المواهب المتقدمة و اختيار الأفضل منها للتأهل للمرحلة الثانية.

يذكر أن برنامج «الدوم» في موسمه الثاني شهد إقبالًا كبيرًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم، حيث يجوب البرنامج جميع المحافظات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الفنية المتنوعة، خاصة بعد نجاح الموسم الأول الذي نجح في تسليط الضوء على مواهب حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في عدة مجالات.

و يعرض الموسم الثانى على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً، و من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.

برنامج الدوم الموسم الثاني من برنامج “الدوم” برنامج اكتشاف المواهب الضخم “الدوم” العازفين الموسيقيين المطرب طارق فؤاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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