«استخبارات سول» تُداهم مكاتب النقابة العمالية بتهمة اتصال أعضاء مع كوريا الشمالية

داهمت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عدد من مكاتب النقابة العمالية الرئيسية، على أثر اتهامات بعلاقات تربط عدد من أعضائها مع كوريا الشمالية.

وسول في حالة حرب رسميا مع جارتها المسلحة نوويا، وبموجب قانونها للأمن القومي المثير للجدل فإن حيازة منشورات أو أي مواد أخرى صادرة عن الشمال يمكن اعتباره مخالفة جنائية.

وداهم مسؤولون من جهاز الاستخبارات الوطني والشرطة مكاتب "الاتحاد الكوري للنقابات التجارية" في وسط سول للاشتباه بأن عددا من أعضائه يقيم "صلات مع كوريا الشمالية"، وفق جهاز الاستخبارات.

وقال مسؤول بجهاز الاستخبارات لوكالة "فرانس برس": "قمنا مع وكالة الشرطة الوطنية بالتحقيق في علاقات مفترضة للمشتبه بهم مع كوريا الشمالية لسنوات".

وأضاف: "بناء على أدلة تم الحصول عليها خلال العملية، رأينا أنه من الضروري إجراء تحقيق ومضينا قدما بعملية الدهم بعد إصدار المحكمة مذكرة تفتيش وضبط".

ووصف اتحاد النقابات التجارية إجراءات الدهم بـ"الهمجية" متهما الحكومة المحافظة في سول بـ"التآمر" لاستهداف المنظمة العمالية.

وبوصفه أحد أكبر الاتحادات النقابية في كوريا الجنوبية، ارتبط اسم الاتحاد الكوري للنقابات التجارية بتحرك احتجاجي لسائقي شاحنات مؤخرا، تنضوي نقابتهم في إطار الاتحاد.