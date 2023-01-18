الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. ملتقى صوفي لـ«البيت المحمدي» إحياءًا لذكرى وفاة رائد العشيرة المحمدية

البيت المحمدي ينظم
البيت المحمدي ينظم ملتقى صوفي

ينظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث، اليوم الأربعاء، بعد صلاة المغرب بمقره في المقطم، مجلسًا حديثيًا لإقراء وإجازة كتاب (الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية) للإمام أبى نُعيم الأصفهاني، وملتقىً صوفيًا بعنوان (الطريقة المحمدية :دعوةً وأصولًا ومنهجًا)، احتفالًا بالذكرى الـ 25 لانتقال الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم. 

يذكر أن الشيخ محمد زكي، من مجددي التصوف في العصر الحديث وله العديد من المؤلفات منها أبجدية التصوف، وكان مؤسسًا لمجلة المسلم و كتبت عنه أكثر من عشر رسائل علمية ماجستير ودكتوراه بجامعات الأزهر و المنوفية منها، رسالة دكتوراه بعنوان “جهود الشيخ محمد زكي إبراهيم في الدعوة إلى الله تعالى” و رسالة ماجستير بعنوان “اتجاهات الإصلاح والتجديد الصوفي عند الإمام الطوسي ومحمد زكي إبراهيم” ورسالة ماجستير بعنوان “مجلة المسلم ودورها في الدعوة إلى الله تعالى”. 

اليوم البيت المحمدي ينظم ملتقى صوفي

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