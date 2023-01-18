بالأسماء.. مصابان فى حريق داخل منزل بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من طابق واحد، بشارع استراحة متفرع من شارع النهضة أرض الشريف مركز طامية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهد شارع الاستراحة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، نشوب حريق داخل منزل، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية، و3 سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين وجود مصابين، وهم "محمد. ع. أ- 65 سنة"، مصابًا بحروق بالجسم كاملًا، وتم نقله إلى مستشفى طامية المركزي، وإصابة سيدة "صباح. خ. ح- 62 سنة"، مصابة بحروق بالرقبة والوجه والذراعين، وتم خروجهما بمعرفة الأهالي وعمل الإسعافات اللازمة لهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.