«الوزراء» يوافق على مشاركة «السياحة» بـ18 قطعة أثرية فى بينالى الفنون الإسلامية بجدة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على مشاركة وزارة السياحة والآثار بـ18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالي الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 أبريل 2023، والذي سيضم عدداً من القطع الأثرية التي تعبر عن الشعائر الدينية في الحرم المكي بمكة، والمدينة المنورة، بهدف الحفاظ على الفن الإسلامي.