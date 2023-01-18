الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوزراء» يوافق على مشاركة «السياحة» بـ18 قطعة أثرية فى بينالى الفنون الإسلامية بجدة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على مشاركة وزارة السياحة والآثار بـ18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالي الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 أبريل 2023، والذي سيضم عدداً من القطع الأثرية التي تعبر عن الشعائر الدينية في الحرم المكي بمكة، والمدينة المنورة، بهدف الحفاظ على الفن الإسلامي.

مجلس الوزراء يوافق على مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي مجلس الوزراء يوافق على مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي مجلس الوزراء يوافق على مشاركة وزارة السياحة وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات يوافق على مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

محامى الزمالك يفجّر مفاجأة حول موقف مشاركة كهربا مع الأهلى: قانونى تماماً (خاص)

محمد بدران يعلن توليه رئاسة حزب «صوت الشعب»

البورصة تقلص من مكاسبها الصباحية.. و«السوقى» يخسر 3 مليارات جنيه بالختام

بينها إقامة 56 مشروعًا بـ11 محافظة.. مجلس الوزراء يعتمد عددًا من القرارات

«الوزراء» يوافق على مشاركة «السياحة» بـ18 قطعة أثرية فى بينالى الفنون الإسلامية بجدة

علاج الفنان عمرو محمد على على نفقة الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى