الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أهلًا رمضان» كامل السلع التموينية بتخفيضات مناسبة.. ومواطنون: «عايزينه طول السنة»

معرض أهلًا رمضان
معرض أهلًا رمضان

افتتح بالأمس معرض «أهلا رمضان»، داخل السوق الحضارية بمحطة مصر بالإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية التي عانى منها العالم أجمع.

وقالت سارة الصعيدي، ربة منزل، إن معرض أهلا رمضان استطاع توفير كافة المعروضات الغذائية والسلع التموينية بأسعار تنافس الأسواق الخارجية، التي أصاب تجارها الجشع والمغالاة، معلقة: "عايزينه طول السنة".

وتابعت دعاء عبدالرحمن، موظفة، أننا كنا نعاني من فارق الأسعار في شراء السلع التموينية بين كل تاجر وغيره وهو ما كان يشعرنا بالاستغلال ولكن وجود منفذ حكومي بأسعار معتمدة هو ما يمنحنا الثقة في المشتريات.

وواصل علاء محمود، موظف، أننا نطالب بتواجد أكثر من منفذ في الإسكندرية لبعد المسافة على البعض للتواجد في منطقة محطة مصر ومن الممكن تنفيذه أيضا في منطقة المندرة ليستطيع جميع أهالي الإسكندرية الاستفادة من الخصومات المقدمة على السلع التموينية.

واستكملت هاجر ممدوح، ربة منزل، أنه من الجيد تنفيذ معرض أهلا رمضان في هذا التوقيت والذي نعاني منه بارتفاع ملحوظ في الأسعار للسلع التموينية، ونتمنى استمراره بعد شهر رمضان، مواصلة أن حصيلة مشتريات السلع التموينية لمتطلباتها من معرض أهلا رمضان وفرت على ميزانيتها المحددة ما يقرف الـ٩٠ جنيها نظرا لفارق الأسعار.


من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية  أن الأسعار بداخل معرض أهلا رمضان مطروحة بتخفيضات كبيرة؛ بمشاركة نحو 13 شركة لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وتابع الشريف، أن أهلا رمضان نفذ في 15 باكية بسوق محطة مصر الجديد، وسيتم طرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض، لتأمين السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية قبل شهر رمضان المبارك.
 

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
اهلا رمضان معرض محطة مصر الحضاري وزارة التموين معرض أهلا رمضان الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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