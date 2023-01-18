الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأرز بـ13 جنيهًا.. إقبال شديد على الأرز داخل معرض «أهلًا رمضان»

الأرز
الأرز

وفر معرض أهلًا رمضان كميات كبيرة من الأرز بسعر مخفض وصل إلى 13 جنيهًا ونال المعرض إعجاب كبير من المواطنين مطالبين باستمرار المعرض طوال العام بسبب توفير جميع السلع الغذائية بأسعار رمزية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

وشهد معرض أهلًا رمضان بمنطقة فيصل إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين والأهالي منذ اليوم الأول من بدء فعاليات المبادرة، الأهالي بسبب انخفاض الأسعار خاصة الأرز والزيت الذي يُعتبر من السلع المهمة خاصة بعد أزمتهم في الأيام القليلة ونقصهم من الأسواق.

وذلك لشراء كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان المبارك وللهروب من جشع واستغلال العديد من التجار خاصة في الأوقات التي تشهد موسم شراء لمختلف السلع الغذائية مثل "الزيت والسكر والأرز" وغيرها من المنتجات الأساسية.

وكان قد أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش افتتاحه معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بتصريحات إعلامية قال خلالها: “أتشرف بوجودي هنا بصحبة عدد من زملائي الوزراء، ومحافظ الجيزة، وأمين عام اتحاد  الغرف التجارية، وكل التجار العارضين، لافتتاح أحد المنافذ المهمة لبيع السلع الغذائية للمواطنين”.

وأضاف أننا نشهد افتتاح هذا الحجم الكبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن مُسمى هذه المعارض هو "أهلًا رمضان" لكن، كما تلاحظون، قد بدأناه قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضاف أننا نشهد افتتاح هذا الحجم الكبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن مُسمى هذه المعارض هو "أهلًا رمضان" لكن، كما تلاحظون، قد بدأناه قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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إقبالا كبيرا الأرز بـ13 اهلا رمضان معرض أهلا رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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