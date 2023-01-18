5 معارض «أهلًا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.. تعرف على الأماكن

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، افتتاح عدد من معارض «أهلًا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية حيث تم تخصيص 5 مجمعات استهلاكية بأنحاء المحافظة لإقامة معرض أهلًا رمضان.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية وقيادات شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.



أماكن معارض اهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

مجمع وهدان بالمنشية.

مجمع الازاريطة أمام كلية طب الأسنان الازاريطة.

مجمع كمال الجويلي طريق الحرية برشدي.

مجمع علي القطا بشارع مصطفى فهمي بجليم.

مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس.

تخفيضات تصل إلى 30٪

وأشارت تموين الإسكندرية إلى أن هذه المعارض تشمل كميات وفيرة من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، والسكر والزيوت، والأرز و السمن والدقيق و المكرونات وغيرها من السلع الغذائية الأساسية وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق تصل إلى 30٪ في بعض السلع.

وقد تم تفقد المجمعات المذكورة والسلع المعروضة والأسعار المعلنة والتأكد من جودة السلع المعروضة لينال المواطنين سلع عالية الجودة بأسعار مخفضة ويتم ضبط الأسعار في الأسواق من خلال تواجد القطاع الحكومي كمشارك أساسي في الأسواق.

وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس المعرض الرئيسي لـ «أهلًا رمضان» داخل سوق محطة مصر الحضاري تضمن 15 باكية بالسوق الجديد، وتم طرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المشاركة في المعرض؛ مؤكدًا أن الجميع يدرك الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم أجمع ، مشيرًا إلى أنه يشارك في المعرض نحو 13 شركة لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.