الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

العقم عند الرجال.. هل يمكن أن تؤثر الغدة الدرقية على خصوبة الرجل؟

مشاكل الغدة الدرقية
مشاكل الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية هي المسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تنظم التمثيل الغذائي وغيرها من وظائف الجسم ويعتقد خبراء الصحة أن نقص هرمونات الغدة الدرقية أو الغدة الدرقية غير المنتظمة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل المختلفة عندما يتعلق الأمر بخصوبة الذكور.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" يمكن أن تتداخل المستويات المرتفعة من هرمونات الغدة الدرقية مع إنتاج هرمونات الغدد التناسلية، والتي تؤثر بعد ذلك على وظيفة الخصية وجودة الحيوانات المنوية، بينما قد ترتبط الاضطرابات في جودة الحيوانات المنوية بمستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية فضلاً عن فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها.

في مقابلة مع “HT Lifestyle” أوضح الدكتور سانديب ريدي أخصائي الغدد الصماء أن الغدة الدرقية مسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي والوظائف الجسدية الأخرى، يمكن أن يسبب نقص هرمونات الغدة الدرقية أو اضطراب الغدة الدرقية عدة مشاكل مختلفة عندما يتعلق الأمر بخصوبة الذكور، يمكن أن تتداخل المستويات العالية من هرمونات الغدة الدرقية مع إنتاج هرمونات الغدد التناسلية والتي تؤثر بعد ذلك على وظيفة الخصية وجودة الحيوانات المنوية، قد ترتبط الاضطرابات في جودة الحيوانات المنوية أيضًا بانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية  بالإضافة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها.

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن انخفاض كثافة الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية لدى الرجال المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا في تكوين الحيوانات المنوية، ويمكن أن تكون هذه آلية لتقليل الخصوبة التي تظهر مع اضطرابات الغدة الدرقية، تم الإبلاغ عن انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون والحيوانات المنوية لدى الرجال الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، من المهم تقييم وظيفة الغدة الدرقية عند تقييم العقم عند الذكور، العلاج بالأدوية متاح للرجال الذين يعانون من خلل في الغدة الدرقية ويمكن أن يحسن نتائج الخصوبة من خلال استعادة مستويات الهرمون الطبيعية وتحسين معايير الحيوانات المنوية.

الغدة الدرقية التمثيل الغذائي خصوبة الذكور الحيوانات المنوية الغدة الدرقية والخصوبة

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