صحيفة بريطانية: ليفربول يقترب من تجديد عقد فيرمينو

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب انتهاء عقده الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في نهاية الموسم الحالي، أي في 30 يونيو 2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، فإن ليفربول يقترب من تجديد عقد روبرتو فيرمينو لمدة موسمين مقبلين حتى عام 2025.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يريد الاحتفاظ بخدمات فيرمينو، في ظل الاعتماد عليه في الجبهة الهجومية بمباريات الفريق، بجانب زميله ونجمنا المصري محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى توصل جميع الأطراف إلى اتفاق مبدئي في المفاوضات التي أجريت خلال الأيام القلية الماضية، ويظل التوصل لاتفاق نهائي بشأن التوقيع على العقود.

يأتي ذلك في ظل رغبة العديد من كبار الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات روبرتو فيرمينو، بجانب الأندية السعودية التي تسعى لجذب نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي.

يذكر أن روبرتو فيرمينو يعاني حاليًا من إصابة في ربلة الساق، والتي أبعدته عن الملاعب في آخر 7 مباريات لفريق ليفربول.