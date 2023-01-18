الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين بتهمة إعادة تدوير وتصنيع الحشيش والإتجار بها غرب الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتصنيع المواد المخدرة وترويجها وحيازتهما 515 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51,500 كيلو جرام وكمية لمعجون مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام بإجمالي كمية وزنت 81,500 كيلو جرام لمخدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد برصد نشاط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 515 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51,500 كيلو جرام وكمية لمعجون مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام بإجمالي كمية وزنت 81,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكذا ضبط أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 5,700,000 خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات إسكندرية أخطرت النيابة اسلح الإدارة العا الاتجار بالمواد المخدرة

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وائل لطفي

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