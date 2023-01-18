«الكهرباء»: إنجاز شكاوى المواطنين بشأن القطاع بنسبة 100%

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرصه الدائم مع كافة العاملين بالوزارة على سرعة الاستجابة لأي شكاوى ترد من المواطنين سواء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر رقم الطوارئ 121 أو موقع الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تعد من الوزارات الخدمية الحريصة على التعامل الإيجابي والفعال مع شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن.

وشدد شاكر على حرص الوزارة الدائم على تحقيق معدلات انجاز مرتفعة في هذا الصدد حيث بلغ مؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء منذ بدايتها وحتى الآن 100%، ما يعكس اهتمام الوزارة بسرعة الرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين ومضاعفة الجهود المبذولة لتلافي أسبابها والاستفادة من التغذية العكسية لها في تحسين جودة الخدمات المقدمة مما يؤدي الى رفع معدلات رضاء المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوزارة.

ويمكن للمواطنين تسجيل شكواهم عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال أحد قنوات التواصل التالية

· الاتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر 16528

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· الموقع الإلكتروني بالرابط www.shakwa.eg

· تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول

· QR Code الموضح

وأضاف أنه يحرص على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة للتحقق بنفسه من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى، كما انه تلقى شخصيا من خلال هاتفه الشخصي أكثر من 2300 شكوى تم العمل على إزالة أسبابها وتحقيق مطالب المواطنين بها، مؤكدًا على الاهتمام البالغ على حسم شكاوى المواطنين من خلال وجود منظومة متكاملة بالوزارة لمتابعة الشكاوى الواردة عبر القنوات المختلفة وان فريق العمل المخصص للرد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطني،ن حيث تم تلقي أكثر من 115 ألف شكوى تم توجيهها لجهات الاختصاص التابعة للوزارة الواقع في نطاق اختصاصها موضوع الشكوى ودراستها وإدراج الرد بشأنها بعد التحقق من حسم الشكوى وجودة الرد ومطابقته للقوانين والقواعد واللوائح الموضوعة.