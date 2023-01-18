الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع أب ونجله غرقًا أثناء صيد الأسماك في بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقي أب ونجله مصرعهما غرقًا، صباح اليوم الأربعاء، داخل إحدى مواسير المياه في إحدى الترع بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك خلال محاولتهما صيد الأسماك، ونقلا إلى مشرحة المستشفى جثتين هامدتين تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بغرق أب ونجله في إحدى الترع بدائرة المركز خلال عملهما في صيد السمك، وجرى انتشال جثتيهما ونقلا بسيارات الإسعاف إلي المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

ووجّه مدير الأمن بسرعة بتشكيل فريق بحثي؛ للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف الجثتين وهم؛ "أحمد.ا"، 43 عامًا، ونجله "صابر"  22 عامًا، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما بمقابر العائلة.

الفشن المركزى أمن بني سويف بني سويف جثتين هامدتين سيارات الإسعاف شرطة الفشن

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وائل لطفي

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