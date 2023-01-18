الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح» تعلن موانع الاشتراك فى أعمال الامتحانات المحلية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

كشف عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات المحلية (الشهادات العامة).

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه يشترط في من ينتدب أو يكلف للعمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة واللجان السرية لطبع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الامتحانات ومراكز  توزيع ورق الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة  ولجان تقدير الدرجات الشروط الآتية:  

١- ألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات طبقًا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري ١١٣ لسنه١٩٩٢.

٢- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

٣- ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، إلا ما استثنى بنص خاص للندب أو التكليف أو العمل.

٤- ألا يكون قد تم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها  قانوناً في أعمال تتعلق بالامتحانات، ما لم يتم محو الجزاء عدا ( الإنذار - الخصم من الأجر خمسة أيام فأقل).

٥- ألا يكون ممن يقومون بالتدريس للطلاب المتقدمين للإمتحان فى اللجنة التي ينتدب للعمل بها بالنسبة  للإمتحانات المحلية أو المركزية أو ممكن يقومون بالتدريس لنفس الصف بالنسبة لامتحانات النقل.

٦- ألا يكون المنتدب للعمل بلجان الإدارة و لجان التقدير لديه أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثالثة أو يكون المنتدب للعمل في باقي اللجان لديه أقارب لأداء الإمتحان حتى الدرجة الرابعة وذلك في ذات اللجنة المنتدب للعمل بها.

٧- ألا يكون المنتدب للعمل بهذه اللجان لديه أقارب من العاملين  حتى الدرجة الثانية في ذات اللجنة التي يعمل بها.

وأضاف وكيل الوزارة أن درجات القرابة الأربع على النحو التالي: 

الدرجة الأولي (الأب - الأم- الأبناء- الزوج او الزوجة )، الدرجة الثانية ( الأخ- الأخت- الجد- الجده -الأحفاد)

الدرجة الثالثة (أبناء الأخ أو الأخت-  العم والعمة - الخال والخالة )، الدرجة الرابعة ( أبناء أبناء الأخ والأخت وأبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد).

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته اليوم، مؤكدًا أنه تم أخذ إقرارات الموانع من المشاركين في أعمال الامتحانات، وذلك وفق الضوابط الامتحانية الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

الشهادات العامة تعليم مطروح تقدير الدرجات سير الامتحانات لجان النظام والمراقبة محافظة مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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