أسامة طلعت رئيسًا لدار الكتب والوثائق بدلاً من نيفين موسى

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الدكتور أسامة طلعت رئيسًا لدار الكتب والوثائق القومية، خلفًا للدكتورة نيفين محمد موسى، بعد انتهاء فترة انتدابها.

يذكر أن، أسامة طلعت أستاذ علم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وهو وكيل شئون الدراسات العليا بكلية الآثار جامعة القاهرة حاليًا، ورئيس قسم الآثار الإسلامية بالكلية سابقًا، وهو متخصص في علم الآثار والعمارة الإسلامية.

تولى رئاسة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار في مارس عام 2022، وشهد القطاع في عهده شطب العديد من الآثار الإسلامية، مثل الحمام العثماني في قنا، و"مدش ميرزا" في حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

حصل على ليسانس الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1986 بتقدير جيد جدًا، ثم ماجستير الآثار الإسلامية بعنوان "أسوار صلاح الدين وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك" عام 1992 بامتياز، ثم الدكتوراه في الآثار الإسلامية بعنوان "الاستحكامات الحربية الإسلامية في إشبيلية وضواحيها حتى سقوط دولة الموحدين 93 - 646هـ 712 – 1248م " عام 1998م، من كلية الآثار جامعة القاهرة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة إشبيلية بإسبانيا بمرتبة الشرف الأولى.

كما عمل معيدًا بقسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة منذ عام 1978، ثم مدرسًا مساعدًا، ثم مدرسًا بالكلية، ثم عمل أستاذًا مساعدًا بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة عام 2004، ثم أستاذ دكتور عام 2011.ِ

وأصدر طلعت عدة كتب وأبحاث علمية منها “دراسات في الآثار الإسلامية”، و"أضواء على تاريخ المسلمين في الأندلس من الفتح حتى عصر ملوك الطوائف"، و"العمارة الإسلامية في الأندلس"، و"ملامح تخطيط المدخل المنكسر بين مصر والغرب الإسلامي فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين (11- 13م)".