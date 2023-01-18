مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمباراة الزمالك بدون راحة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات بدون راحة، بعدما حقق الفريق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل أن تؤدي مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج التدريبي.

وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل أن يقوم الجهاز الفني بإجراء تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري الممتاز.