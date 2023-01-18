الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمباراة الزمالك بدون راحة

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات بدون راحة، بعدما حقق الفريق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل أن تؤدي مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج التدريبي.

وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل أن يقوم الجهاز الفني بإجراء تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري الممتاز.

 

 

مران الأهلي الزمالك السويسري مارسيل كولر سموحة كاس مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

رئيس المحكمة في قضية «محامي مرسى مطروح» يمنع التصوير ويطلب تأمين الجلسة

مدبولى: تحرك القيادة السياسية الخارجى يعزز مكانة مصر كشريك محورى فى مختلف القضايا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

مدبولي يشكر وزيري الدفاع والداخلية على جهود استعادة الأمن والاستقرار في شمال سيناء

«عاوزين ياخدوا حبيبتى منى».. تفاصيل محاولة سرقة 1.5 مليون جنيه من بنك فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى