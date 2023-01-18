تشجيع تصوير الأفلام أبرزها.. توصيات «سياحة النواب» للحكومة للنهوض بالقطاع

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن منطقة الأهرامات منطقة أثرية متفردة، ولها مكانتها التاريخية كوجهة للمعارض الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وعروض الأزياء.

وأوضحت نورا علي، أن دور وزارة السياحة يأتي في الحفاظ على سمعة المقصد السياحي، والحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للآثار المصرية، وعدم إهدار مكتسبات الفترة الماضية والتي شهدت استعادة القطاع لقدر كبير من عافيته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء أمس الثلاثاء، ناقشت خلاله طلبي إحاطة بشأن موافقة الوزارة على تأجير سفح الهرم والمنطقة المحيطة لإقامة أفراح واحتفالات.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر متعلق بخطة الوزارة للاستفادة من طريق الكباش، ومن إقامة بيوت الأزياء فاعليات عالمية، للترويج والتسويق السياحي للأقصر.

حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أيتن فؤاد، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، وممثلين عن محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية.

وبعد نقاشات موسعة أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالأتي:-