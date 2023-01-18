الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات موسعة على الطرق السريعة لرصد المخالفات

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مرورية موسعة على الطرق السريعة؛ لتحقيق الانضباط المروري، والحفاظ على سلامة المواطنين.

ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضاً الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

ونشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق.

الانضباط المروري سلامة المواطنين حملات مرورية الطرق السريعة

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