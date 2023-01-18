العثور على جثة مسن داخل شقته بالمقطم

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على جثة مسن يقيم بمفرده في منزله بمنطقة المقطم.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص ستيني في حالة تعفن رمي وتبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.



وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت بأن الوفاة بسبب أمراض الشيخوخة، ونظرًا لإقامته بمفرده حدث تعفن للجثة بسبب عدم اكتشافها فور حدوث الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة.