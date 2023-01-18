ذا ناشونال: المتحف الكبير والبرج الأيقوني أبرز المباني المعمارية في منطقة آسيا

أكدت مجلة "ذا ناشونال" الدولية، أن منطقة آسيا والشرق الأوسط تشتهر بالهندسة المعمارية الفريدة، حيث يمكن العثور على تسعة من أصل 10 من أطول ناطحات السحاب في العالم، لكن النهج الأكبر هو الأفضل ليس كل ما يجعله متميزًا، وعلى رأس هذه المباني المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام الجاري.



وتابعت أن المهندسين المعماريين في كلتا المنطقتين كان يشغلهم التفكير في الطريقة التي يبنون بها، سواء من خلال أوراق اعتماد الاستدامة أو القصة التي يرويها كل بناء.

المتحف المصري الكبير



العالم ينتظر المتحف المصري الكبير، المعروف أيضًا باسم متحف الجيزة، ليفتح أخيرًا أبوابه، حتى تم تأجيل افتتاحه من عام 2021 بسبب وباء فيروس كورونا.



وتابعت المجلة، أنه من المقرر أن يكون أكبر متحف أثري في العالم بمجرد وجوده، مع قطع أثرية من مصر القديمة، يعود العديد منها إلى آلاف السنين، بما في ذلك مجموعة توت عنخ آمون الكاملة.

يقع مجمع المتحف الجديد على بعد كيلومترين من أهرامات الجيزة، ويحتل مساحة 500000 متر مربع.



صممه Heneghan Peng Architects في دبلن، المبنى، وهو مثلث الشكل يكرّم الأهرامات، وسيضم مساحات عرض ومتحف للأطفال ومركز حماية ومساحات خارجية مثل حديقة المنحوتات، بدأ في استقبال عدد محدود من الضيوف في نوفمبر ، قبل الافتتاح الرسمي هذا العام.

برج أيقوني



في طور التكوين، ارتفعت ناطحة السحاب الأعلى في إفريقيا في الصحراء، على بعد 45 كيلومترًا شرق النيل ووسط القاهرة.



ومن المتوقع أن يتم الانتهاء أخيرًا من البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 385 مترًا والمكون من 78 طابقًا هذا العام بعد العديد من التأخيرات.



وسيكون محورًا بين 20 برجًا في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع ضخم أطلقه الرئي عبد الفتاح السيسي في عام 2015.



وبدأت دار الهندسة، وهي شركة معمارية تأسست في بيروت عام 1956 مع مركز تصميم رئيسي في القاهرة، العمل في البرج الأيقوني في مايو 2018، وبدأت أعمال البناء في عام 2019.



وتم بناء البرج الأيقوني على مساحة 65000 متر مربع، ويبلغ ارتفاعه حوالي نصف ارتفاع برج خليفة، وهو واحد من حوالي 20 ناطحة سحاب يتم بناؤها في منطقة الأعمال المركزية الجديدة.