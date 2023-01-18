الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يبحث مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية سير الامتحانات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ورئيس وأعضاء مركز توزيع الأسئلة ولجنة الإدارة بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المديرية، كذلك مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارات الخارجية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وجمال قنديل، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وهشام جميعي، رئيس لجنة الإدارة، وياسر عاطف، رئيس المركز الرئيسي لتوزيع الأسئلة.

وشدد وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، على الالتزام بالتعليمات وضوابط الامتحانات وكذلك عدم تفويض أي من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث إنه يعد المسئول وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

ووجّه وكيل تعليم مطروح، رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان، والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجّه وكيل تعليم مطروح لرؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة، مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا، والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وأكد ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب للطلاب، مشيرًا إلى ضرورة منع استخدام المشاركين في الامتحانات أو الطلاب الهاتف الجوال أو أي أجهزة إلكترونية نهائيًا داخل اللجان، لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق التعليمات الوزارية وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم مطروح مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
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