مواطنو الإسكندرية عن «أهلا رمضان»: وفر احتياجاتنا بأسعار أقل من الأسواق

توافد مواطنو وأهالي الإسكندرية، على معرض «أهلا رمضان» عقب افتتاحه أمس بالسوق الحضاري الجديد بميدان محطة مصر، لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية وغيرها المعروضة بأسعار مخفضة وتنافسية.

ورصدت «الدستور» أراء المواطنين في توافر السلع والتخفيضات بالمعرض عقب افتتاحه.

وقالت فاطمة إبراهيم، إحدى أهالي الإسكندرية، إنها كانت تنتظر افتتاح المعرض، والذي يوفر السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية وبخصومات اعتدنا أن تكون في «أهلا رمضان».

وأضافت فاطمة لـ«الدستور»، أن السلع متوفرة بكميات كبيرة وأسعار أقل بكثير مثل الأرز والزيت، وهما من أهم السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر، حيث سعر زجاجة الزيت 35 جنيها وفي الخارج بـ45 جنيها، والاأرز في المعرض ـ14.5جنيه فيما بلغ سعره في الأسواق لـ19 و20 جنيها، بالإضافة للكثير من السلع والمنتجات الأخرى.

وقال أحمد عبد الظاهر، إن معرض «أهلا رمضان» بالإسكندرية جذب المواطنين للشراء بسبب الأسعار المخفضة في جميع السلع، مشيرًا إلى أن اللحوم بالأسواق أصبحت أسعارها مبالغ فيها، سواء المثلجة أو البلدي، وتباع بداخل المعرض بتخفيضات من 20 إلى 60 جنيها.

وأضاف لـ«الدستور»: «السلع كلها موجودة وقدام المواطن ومُسعرة، يقدر يختار اللي هو عاوزه ويشتريه وكل حاجة موجودة جوة المعرض السكر والزيت واللحوم وكل شيء»، متابعًا أن افتتاح المعرض في وقت مبكر عن شهر رمضان هو مساعدة للمواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والقضاء على جشع التجار.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن معرض «أهلا رمضان» افتتح في 15 باكية بسوق محطة مصر الجديد، وتم طرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المشاركة في المعرض؛ مؤكدا أن الجميع يدرك الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم أجمع ، مشيرا إلى أنه يشارك في المعرض نحو 13 شركة لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان»

بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيها بدلا من 16 جنيها خارج المعرض، وسعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيها بدلا من 18 جنية، وسعر زيت خليط 800 ملي بسعر 35 جنيها بدلا من 42 جنيها، كما أن كيلو الدقيق معبأ بسعر 17 جنيها بدلا من 20 جنيها.

تتواجد اللحوم المجمدة والبلدي داخل المعرض بأسعار تنافسية؛ حيث بلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيهات بدلا من 140 جنيها، وبلغ سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنية بدلا من 160 جنية، سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ 160 جنيها بدلا من 220 جنيها، وسعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيها بدلا من 180 جنيها، وسعر المسلى الصناعي 1.5 كجم (الهانم) 86 جنيها بدلا من 94 جنيها، وسعر المسلى الصناعي 1.5 كجم (روابي وجنة) 92 جنيها بدلا من 96 جنيها، كما أن سعر المسلى الصناعي 700 جم (روابي وجنة) بلغ 47.75 جنيها بدلا من 50 جنيها.

سعر كرتونة البيض داخل المعرض قد بلغت 86 جنيها بدلا من 95 جنيها، كما أن سعر كيلو الدواجن المجمدة بلغ 65 جنيها بدلا من 72 جنيها، وسعر الفراخ البانية 120 جنيها بدلا من 140 جنيها، بالإضافة إلى أن نسبة الخصم على منتجات الألبان من 10 إلى 20%، كما أن سعر جميع منتجات شركة قها بنسبة خصم 25%.

معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

معرض أهلا رمضان بالإسكندرية