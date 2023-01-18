الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: الانكماش الاقتصادى العالمى والركود الوشيك يؤثر على التجارة

الركود العالمي
الركود العالمي

أكد تقرير أمريكي، أن الانكماش الاقتصادي العالمي والركود العالمي الوشيك يؤثر على التجارة وخاصة تجارة الهند، حيث أدى إلى انخفاض التجارة السلعية الهندية بسبب التباطؤ في الطلب.

وقال موقع “كوارتز”، بدأ الركود العالمي الوشيك بالتأثير على الهند، ففي ديسمبر انخفضت صادرات البضائع الهندية بنسبة 12.2% لتصل إلى 34.5 مليار دولار ، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة أول أمس 16 يناير.

وأكد التقرير، يمثل هذا الانكماش الثاني في ثلاثة أشهر، بسبب التباطؤ في الطلب، كما تقلصت الواردات، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بنسبة 3.5٪، إلى 58.2 مليار دولار.

وقال الاقتصاديون، في المذكرة أن "إضعاف الطلب العالمي بسبب التشديد السريع للأوضاع المالية العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة سيظل يؤثر على زخم الصادرات في الأرباع القادمة".

وتابعوا، من حيث القيمة، أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم أيضًا على أرقام الصادرات والواردات لشهر ديسمبر 2022.

وفي ظل الصادرات، انخفض 19 من أصل 30 قطاعًا رئيسيًا عن العام الماضي (pdf). وتشمل المنتجات البترولية (26.9٪) والسلع الهندسية (11.9٪) والأحجار الكريمة والمجوهرات (15.2٪) والأدوية والمستحضرات الصيدلانية (1.9٪). من ناحية أخرى ، تعاقدت أيضًا واردات العناصر الرئيسية مثل الذهب والفضة والسلع الإلكترونية وسلع المشروع.

وسجلت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة أعلى مستوى لها عند 59.6 مليار دولار في أبريل وديسمبر 2022. وتلتها الإمارات العربية المتحدة وهولندا وبنغلاديش وسنغافورة.

يجب أن تهدف الهند إلى خفض فاتورة وارداتها، فمع احتمال ارتفاع الركود العالمي في عام 2023 ، من المرجح أن يواجه التجار الهنود المزيد من التحديات، جزء من المشكلة هو أن الهند تستورد أكثر مما تصدر ، مما يؤدي إلى تضخم الميزان التجاري للبلاد.

ويعتقد المحللون أنه يجب تقليل اعتمادها على النفط الخام في 80٪ من احتياجاتها من الطاقة، ويجب على الهند إعادة تنشيط استكشاف حقول النفط المحلية وتعزيز الإنتاج من خلال مناجم الفحم.

 قال التقرير إن الهند من المتوقع أن تدفع 270 مليار دولار لواردات الفحم والنفط في عام 2022 ، وهو ما يمثل حوالي 40 ٪ من إجمالي فاتورة البضائع.

2 مليار دولار الاقتصادي العالمي الانكماش الاقتصادي البضائع الهندي التجارة السلعية الهنود الذهب والفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة «الاعتداء على محامين في مطروح»

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023

اليوم.. نظر دعوى ابنة رشوان توفيق بسبب قسمة شاليهات رأس سدر

عضو أمناء الحوار الوطني: الحوار جزء مهم من عملية بناء الجمهورية الجديدة

الصين ترحب بزيارة بلينكن.. وتدعو أمريكا للحوار بدل المواجهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى