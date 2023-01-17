الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مجموعة مصر.. اكتمال عقد المتأهلين للدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد

كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد

أُسدل الستار على مرحلة دور المجموعات التمهيدي من بطولة العالم لكرة اليد والمُقامة في دولتي بولندا والسويد.

واكتمل عقد المتأهلين نحو دور المجموعات الرئيسي بنهاية مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعات الأربع الأخيرة بالدور التمهيدي، كما تحددت بقية المنتخبات التي ستشارك في منافسات الترضية المعروفة ببطولة كأس الرئيس.

في المجموعة الخامسة فازت ألمانيا على الجزائر 21/35 لينتقل محاربو الصحراء رسميًا لخوض غمار منافسات كأس الرئيس.

ووصل رصيد الماكينات إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة لتحسم صدارة المجموعة.

وخسرت قطر أمام صربيا بنتيجة 34/24 إلا أنها تأهلت  في المركز الثالث في المجموعة خلف صربيا التي خطفت المركز الثاني.

وفي مباراة مثيرة للغاية نجحت النرويج في قلب تأخرها أمام هولندا لتخطف منها صدارة المجموعة السادسة.
انتهى الشوط الأول لمصلحة الطواحين بنتيجة 13/17 إلا أن النرويج حققت عودة مثيرة خلال الشوط الثاني وحسمت المبارة 26/27.
وحسمت الأرجنتين ثالث مقاعد التأهل عن المجموعة السادسة بالفوز على مقدونيا الشمالية 26/35 لتنتقل الأخيرة لمنافسات كأس الرئيس.

وفي مجموعة مصر خطفت كرواتيا المركز الثاني بعد تغلبها على المغرب 24/36 لتهدي أمريكا بطاقة التأهل الأخيرة وترسل المغرب نحو كأس الرئيس.

وفاز المنتخب البحريني الشقيق على بلجيكا 28/30 ليخطف المركز الثاني عن هذه المجموعة ويتأهل برفقة كل من الدنمارك وبلجيكا.
وودعت تونس منافسات البطولة رسميًا وانتقلت لكأس الرئيس بعد خسارتها الثالثة على التوالي 21/34 أمام الدنمارك بطل العالم ومتصدر المجموعة الذي تأهل بعلامة كاملة من النقاط.

ومع نهاية مرحلة الدور التمهيدي اتضحت بشكل رسمي معالم جميع مجموعات الدور الرئيسي والذي تنطلق مبارياته غدًا.

وتأهل جميع المنتخبات نحو الدور الرئيسي بالنقاط التي جمعتها فقط أمام المنتخبات المتأهلة معها من الدور التمهيدي بينما استُبعِدت جميع النتائج الخاصة بالمغادرين نحو بطولة كأس الرئيس.

وجاء جميع مجموعات الدور الرئيسي على النحو التالي:

المجموعة الأولى:
فرنسا: 4 نقاط.
إسبانيا: 4 نقاط.
مونتنيجرو: نقطتين.
سلوفينيا: نقطتين.
بولندا: 0 نقطة.
إيران: 0 نقطة.

المجموعة الثانية:
السويد: 4 نقاط.
البرازيل: نقطتين.
أيسلندا: نقطتين.
البرتغال: نقطتين.
المجر: نقطتين.
كاب فيردي: 0 نقطة.


المجموعة الثالثة:
ألمانيا: 4 نقاط.
النرويج: 4 نقاط.
هولندا: نقطتين.
صربيا: نقطتين.
الأرجنتين: 0 نقطة.
قطر: 0 نقطة.

المجموعة الرابعة:
مصر: 4 نقاط.
الدنمار: 4 نقاط.
كرواتيا: نقطتين.
البحرين: نقطتين.
أمريكا: 0 نقطة.
بلجيكا: 0 نقطة.
ويبدأ الفراعنة مشوارهم في الدور الرئيسي بمواجهة بلجيكا عصر الخميس المقبل، بينما يخوضون المباراة الأخيرة بالمجموعات أمام الدنمارك بطل العالم.

بطولة العالم لكرة اليد مصر مجموعة مصر المانيا الجزائر

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وائل لطفي

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