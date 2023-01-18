الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة أكبر معمرة فى العالم عن عمر يناهز 118 عام

لوسيل راندون أكبر
لوسيل راندون أكبر معمرة في العالم

توفيت لوسيل راندون، أكبر معمرة في العالم، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 118 عامًا، بحسب ما قال المتحدث باسمها.

 

وُلدت راندون، المعروفة باسم الأخت أندريه، في جنوب فرنسا في 11 فبراير 1904، حيث كانت الحرب العالمية الأولى.

فيروس كورونا: أكبر معمرة في أوروبا تتعافى من كوفيد-19 قبل أيام من عيد ميلادها الـ 117 - BBC News عربي
لوسيل راندون أكبر معمرة في العالم

من هي لوسيل راندون؟

ولدت راندون لعائلة بروتستانتية غير متدينة، لكنها اعتنقت الكاثوليكية في شبابها، وعملت مربية ومعلمة ومبشرة قبل تقاعدها عن عمر يناهز 75 عامًا.

 

كانت تقيم في دار لرعاية المسنين في طولون بفرنسا. إضافةً إلى سنها المديد، تشتهر بكونها أقدم ناجية معروفة من جائحة كوفيد-19 بعد أن ثبتت إصابتها بالفيروس قبل أيام من عيد ميلادها السابع عشر بعد المائة.

 

واعتبرت راندون في تصريحات سابقة لها أن العمل والاعتناء بالآخرين أبقياها حيوية مدة طويلة، مضيفة:" "الناس يرددون أن العمل يؤدي إلى وفاة الإنسان، لكنه أسهم في إبقائي على قيد الحياة، إذ استمررت في العمل حتى بلوغي أعوامي الـ108".

لوسيل راندون أكبر معمرة في العالم

فقدان البصر لم يمنعها عن خدمة الآخرين 

وكانت الأخت أندريه كفيفة، وتتنقل بواسطة كرسي متحرك، لتقدم الرعاية لكبار السن الأصغر منها بكثير، وقالت، "ينبغي على الناس أن يساعدوا ويحبوا بعضهم بعضاً بدلاً من أن يكنّوا بالكراهية. وستكون الأمور أفضل بكثير في حال نشرنا المحبة ولجأنا إلى المساعدة".

وبعدما اكتفت الأخت أندريه طويلاً بلقب عميدة سنّ الأوروبيين، أصبحت العام الماضي أكبر شخص في العالم بعدما توفيت اليابانية كاني تاناكا عن 119 سنة.

لوسيل راندون الأخت أندريه الحرب العالمية الأولى فرنسا معمرة أكبر معمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

القبض على مجموعة تابعة لحزب العمال الكردستانى خططت لتفجير مخيمات بدهوك

إطلالة جديدة لـ سلاف فواخرجى فى شوارع تونس

وفاة أكبر معمرة فى العالم عن عمر يناهز 118 عام

القمر يعانق النجم الأحمر العملاق فى سماء مصر

تعديل مواعيد مباريات مصر فى الدور الرئيسى بمونديال اليد.. والبعثة تحتج رسميا

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأربعاء 18 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى