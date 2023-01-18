اليوم.. استكمال جلسات محاكمة «الاعتداء على محامين في مطروح»

تستكمل محكمة جنح مطروح في جلستها، اليوم الأربعاء، القضية المعروفة إعلاميا بـ"محامي مرسى مطروح".

تعود تفاصيل الواقعة التي حدثت الجمعة الماضي، إلى مشادة بين محامٍ وموظف بالمحكمة تطوّر إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر محامٍ آخر وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.

غير أن تجاذباً حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه الاعتداء بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.

وتم عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحامين 4 أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة، كما صدر قرار بضبط أربعة محامين آخرين، وسلم بعضهم أنفسهم لجهات التحقيق.