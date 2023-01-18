الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة «الاعتداء على محامين في مطروح»

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح مطروح في جلستها، اليوم الأربعاء، القضية المعروفة إعلاميا بـ"محامي مرسى مطروح".

تعود تفاصيل الواقعة التي حدثت الجمعة الماضي، إلى مشادة بين محامٍ وموظف بالمحكمة تطوّر إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر محامٍ آخر وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.

غير أن تجاذباً حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه الاعتداء بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.

وتم عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحامين 4 أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة، كما صدر قرار بضبط أربعة محامين آخرين، وسلم بعضهم أنفسهم لجهات التحقيق.

رئيس محكمة الجنايات محامي مرسى مطروح محامي مطروح محكمة الجنايات محكمة جنح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة «الاعتداء على محامين في مطروح»

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023

اليوم.. نظر دعوى ابنة رشوان توفيق بسبب قسمة شاليهات رأس سدر

عضو أمناء الحوار الوطني: الحوار جزء مهم من عملية بناء الجمهورية الجديدة

الصين ترحب بزيارة بلينكن.. وتدعو أمريكا للحوار بدل المواجهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى