محلل سياسى: تنظيم «داعش» الإرهابى يُسلح مجموعة عرقية لتفتيت الدولة السورية

علق المحلل السياسي السوري، عمار وقاف، على التقارير المتداولة حول عودة تنظيم داعش الإرهابي للظهور من جديد داخل سوريا، قائلًا: "التطرف الديني كان ولا يزال عاملًا أساسيًا في الأزمة السورية، وليست داعش المنظمة الوحيدة المتطرفة دينيًا، الناشطة فيها".

وأضاف "وقاف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هناك مجموعات أخرى مُشابهة تأسست وما زالت تعمل على الأرض في مناطق شمال وشمال غرب سوريا، وبعضها ارتبط عضويًا بتنظيم القاعدة".

أسباب عودة داعش من جديد

وعدد المحلل السوري، أسباب محاولة التنظيم الإرهابي للعودة مجددًا، قائلًا: "يعود ظهور داعش مجددًا لعدد من الأسباب، أولها أن قادة التنظيم كانوا وما زالوا يجدون بيئة تحميهم في كنف المنظمات الشبيهة الأخرى، مما يصعّب من القدرة على ملاحقتهم ويتيح لهم فرصة تجنيد عناصر جديدة وتنظيمهم ضمن مجموعات والتخطيط لعملهم".

وتابع: "التنظيم يسمح بتسليح وتنظيم مجموعات عرقية ترى دمشق أن لها أهدافًا انفصالية تهدد وحدة الدولة السورية".

التنظيم الإرهابي يكثف من عملياته

وكثف تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال الأسبوعين الماضيين، من ضرباته في مناطق شمال وشرق سوريا، رغم الحملات الأمنية الموسعة المضادة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي، ووصلت إلى 14 عملية خلال أسبوعين.