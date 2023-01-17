بعد بيان لوسي.. الفنان تامر فرج يكشف تفاصيل جديدة في «خناقة الحفيد»

علق الفنان تامر فرج، على الاتهامات التي وجهتها الفنانة لوسي لطاقم عمل مسرحية «الحفيد»، والتي قالت فيها إنهم استخدموا ألفاظًا نابية وإيحاءات، وخرجوا عن النص.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية في مداخلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، إن الكاميرات سجلت كل الأحداث على خشبة المسرح، كما أن المخرج المنفذ ومساعدي الإخراج يكتبون التقارير الخاصة بالعروض يوميًا.

أضاف: «الموضوع أصبح مزريًا ومحبطًا ومضحكًا في نفس الوقت، لن أتنازل عما قيل بشأن حدوث ضرب وإهانات وشتائم، الأستاذة ستنكر وسنظل في سجال ليس صحيًا أو ظريفًا، ولا أسعى إلا لوصول أصوات الشباب عن طريقي».

وأشار إلى امتلاكه سكرين شوت لشهادات الجمهور بشأن ما حدث من تجاوزات للفنانة على خشبة المسرح، منوهًا أن «لوسي» تتعصب بسرعة، فضلًا عن أن الأمور تختلط عليها. ووصف ما حدث بأنه إهدار للمال العام؛ بسبب عدم تصوير المسرحية، وتوقفها بعد العرض لما يزيد على 44 ليلة، متهمًا لوسي بأنها تسببت في «قطع عيش» الفنانين المشاركين معها. ورد على اتهامها له بانه كثير المشكلات، قائلًا إن البيت الفني للمسرح استعان به لتقديم مسرحية «الطيب والأمير».

وأكد أن دوره مقتصر على إيصال أصوات الفنانين الشباب للقيادات، حتى يعود العرض المسرحي مرة أخري، مستطردًا: «الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، اقترح تقديم المسرحية بدون لوسي، ولذلك تقدمت الفنانة بشكوى، لأنها تعلم جيدًا أن التقدم بشكوى يؤدي إلى وقف المسرحية». وكشف عن اندلاع أزمة بين صناع العمل والفنانة لوسي قبل افتتاح العرض المسرحي بـ3 أيام، طالب فيها الصناع باستبدال الفنانة بأخرى، لافتًا إلى أن «فهمي» تساءل عن الفنانة التي قد تقبل المشاركة في تلك المدة القصيرة.

العرض المسرحي بـ3 أيام، طالب فيها الصناع باستبدال الفنانة بأخرى، لافتًا إلى أن «فهمي» تساءل عن الفنانة التي قد تقبل المشاركة في تلك المدة القصيرة.