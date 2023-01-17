وزارة الشباب والرياضة تنفذ ملتقى التوظيف ببنى سويف

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ملتقى توظيف مصغر من خلال مبادرة "توظيف مصر " بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر .

أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أنه تم تنفيذ ملتقى توظيف مصغر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بنى سويف بالنادي الاجتماعي لعدد (3) شركات شركات Team 4. للأمن والحراسة وشركة أمان لتنمية المشروعات وشركة هليثي فود ايجيبت للصناعات الغذائيه بحضور أكثر من 100 شاب وفتاة.

أشارت وكيل الوزارة الى أنه جارى الإعداد الى سلسلة من ملتقيات التوظيف والأيام المفتوحة للتوظيف من خلال مبادرة "توظيف مصر " بكافة المحافظات كما يمكن للشباب الاستفادة من خدمات منصة "توظيف مصر " https://tawzeefmasr.com/

واستقبل وزير الرياضة، الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ لبحث التعاون الثنائي على مستوى الأنشطة والمشروعات الشبابية والرياضية المقامة بالمحافظة، وأبرز ما تم إنجازه من تطوير لمراكز شباب وأندية المحافظة.

تناول الاجتماع الحديث حول أهمية المدينة الشبابية التى تم تنفيذها وافتتاحها بالوادى الجديد؛ كقيمة مضافة إلى المدن الشبابية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وتُمكن شباب مصر من زيارة محافظة الوادى الجديد، والإقامة بها ضمن مشروعات الوزارة القومية "رحلات اعرف بلدك".

تقدم محافظ الوادى الجديد بطلب لإنشاء مضمار جديد للهجن بمدخل مدينة الخارجة الشمالي، يُطابق المواصفات الفنية والاشتراطات القياسية الدولية بطول ٥ كم، بالإضافة إلى تزويده بقاعات استقبال ومنصّات مشاهدة.

أكد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع محافظ الوادى الجديد والمتابعة المستمرة معه فى رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية بالمحافظة، وتوسيع المشروعات والبرامج المنفذة بها، بجانب تحديد المنشآت المطلوب تطويرها الفترة المقبلة ، والمضى فى تنفيذها تباعا ضمن ملف تطوير الوزارة للمنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أنه سيتم دراسة طلب محافظ الوادى بشأن إقامة مضمار جديد للهجن لاسيما مع التوسع فى انتشار هذه الرياضة، والتى تجد إقبالاً كبيراً من قِبل الممارسين لتلك الرياضة التراثية العريقة.