«شباب النواب» توصى وزارة الرياضة بالرد بخطابات موجهة على طلبات الإحاطة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الاحاطة بشأن عدم وجود مبان إدارية لمراكز الشباب بمحافظة سوهاج.

وطالب النائب أحمد نشأت منصور، في طلب إحاطة تقدم به، حول عدم وجود مبني "إداري- اجتماعي- ثقافي" لمركز شباب نجع الشمندي بقرية أولاد نصير، بسرعة إنشاء المبنى الإداري لمركز الشباب، وذلك لمزاولة المركز للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد محمد عبدالمنعم مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أنه بالنسبة لمركز شباب نجع الشمندي، فقد تم إدراج إنشاء المبنى الإداري في الخطة المركزية للوزارة للعام المالي 2023-2024.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إبراهيم عواجة، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب روافع القصير بمركز سوهاج، حيث أوضح أنه تمت معاينة المركز من قبل لجنة من الوزارة وأوصت بهدمه نظرًا لخطورته، مشيراً إلى أن المركز هو المكان الوحيد بالقرية لممارسة الأنشطة الرياضية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فايق الزكي المغازي، بشأن إحلال وتجديد مدرجات نادي بلقاس الرياضي بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث أوضح أن نادى بلقاس هو النادي الوحيد بالمدينة ويعد من أكبر نوادي المحافظة، مشيراً إلى سوء حالة المدرجات الموجودة بالنادي وعدم صلاحيتها لاستقبال الجماهير واللاعبين.

وطالب بسرعة إحلال وتجديد المدرجات وإنشاء مدرجين يتوسطهم مقصورة، وأيضاً إنشاء غرف لتغيير الملابس وصالة ألعاب رياضية أسفل المدرجات، وذلك لدعم واستمرار النشاط الرياضي بالنادي وحفاظاً على أرواح الجماهير.

وردًا على طلب الاحاطة، أفاد إيهاب الإبيارى، مدير عام المنشآت الرياضية، بالنسبة لنادى بلقاس، تم إدراج إحلال وتجديد مدرجات النادي في الخطة المركزية للوزارة للعام المالي 2023-2024.

وأوصت اللجنة بإعداد خطابات موجهة إلى مقدمي طلبات الإحاطة من قبل وزارة الشباب والرياضة تفيد بإدراج إنشاء المباني الإدارية لمراكز الشباب محل طلبات الإحاطة في الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023 /2024 ومواعيد الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها.