غدًا.. اجتماع بالجامعة العربية للجنة جائزة الطبيب العربي

يعقد غدا الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية "الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربي"، حيث تمنح هذه الجائزة تمنح سنوياً تكريماً وعرفاناً من مجلس وزراء الصحة العرب للأطباء ذوي الإسهامات المتميزة، ولتشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية.

وتتشكل اللجنة من الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مصر وعضوية المملكة العربية السعودية، تونس والجزائر وجيبوتي والسودان وجمهورية الصومال.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ستعقد هذا الاجتماع الذي يستمر يومين ويأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن دورته العادية (52) التي انعقدت مايو 2019، والذي تضمن الموافقة على مقترح تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي الذي أعدته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتخصيص دعم مالي قدره 30 ألف دولار أمريكي لجوائز الطبيب العربي للفائزين الثلاثة تخصم من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأضافت أن هذه اللجنة ستتولى بحث ودراسة ملفات مرشحي الدول العربية الأعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي لعام 2023، وأن نتائج الاجتماع سيتم عرضها على المكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) المقرر انعقادها بتاريخ 13-14 مارس 2023 بالجزائر.

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن هذه الجائزة تهدف إلى حث الأطباء على الاهتمام ببرامج البحث العلمي في مختلف المجالات الصحية، مشيرة إلى أن العالم العربي يزخر بكفاءات متميزة يجب الاستثمار بهم لتعزيز النظم الصحية، وذلك لتحسين الخدمات الطبية المقدمة في دولنا العربية في المجال الصحي.