الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الغرف التجارية: ضخ شركات جديدة للسلع الاستهلاكية بمعارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات أكبر

أهلا رمضان
أهلا رمضان

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، آخر تطورات معارض أهلاً رمضان، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

معارض أهلًا رمضان تهدف لخدمة المواطن

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد: إن معارض أهلا رمضان تهدف لخدمة المواطن المصري، وتشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، وهذا يُمثّل الهدف الذي تسعى إليه مبادرة "أهلا رمضان"؛ لعرض السلع بأسعار مُخفّضة.

وأكد أن ضخ شركات جديدة للسلع الاستهلاكية بالمعارض بتخفيضات أكبر، كما أن هناك سلعا أساسية من السلع الغذائية في الموانئ، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص المغرضين يحاولون بث الشائعات والأكاذيب عن معارض أهلاً رمضان، لافتًا إلى أن هناك تخفيضات بنسبة 52% على أسماك غليون التي يطرحها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المُسلحة. 

الغرف التجارية معارض “أهلا رمضان” ضخ شركات جديدة للسلع الاستهلاكية تخفيضات السلع الغذائية الشائعات والأكاذيب

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