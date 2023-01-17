الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مشروع «مزامير داود» يفوز بجائزة الدكتور زاهي حواس

كنيسة
كنيسة

فاز مشروع ترميم مخطوط مزامير داود النبي بالمتحف القبطي بالقاهرة بجائزة الدكتور زاهي حواس خلال احتفال عيد الآثاريين عام ٢٠٢٣م.

وكُرم فريق العمل برئاسة الدكتور حمدي عبد المنعم- مدير إدارة الترميم بمتحف الفن الإسلامي، وشيرين ليون مدير إدارة الترميم بالمتحف القبطي، حيث تم ترميم المخطوط بالتعاون بين إدارة الترميم بالمتحف القبطي وإدارة الترميم بمتحف الفن الإسلامي.

الجدير بالذكر أن مخطوط المزامير هو مخطوط كامل لسفر المزامير باللغة القبطية (اللهجة مصر الوسطى- البهنسا) يرجع للقرن الرابع/ الخامس الميلادي، وقد عثر عليه في مقبرة صغيرة في قرية المُضل بمدينة أوكسيرنيخوس (بالقرب من بني سويف حاليًا)، حيث كانت إحدى أشهر المدن في العصرين اليوناني والروماني.

مشروع ترميم مخطوط مزامير داود النبي ٢٠٢٣م الدكتور زاهى حواس عيد الآثاريين مزامير باللغة القبطية مقبرة صغيرة بني سويف حالي ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

هل تواجه دول الخليج شبح الحرب فى 2023؟.. «الباز» يجيب

الحكم في دعوى عدم دستورية اختصاص صاحب العمل بتوقيع الجزاءات التأديبية على العامل 11 مارس

نحو حلم الـ100 مليار دولار.. قفزة غير مسبوقة في صادرات مصر 2022 (إنفوجراف)

حجز دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري للحكم في 11 مارس

الباز: «كل ما الدولة تنجح فى جلب استثمارات يتم ترويج شائعات حولها»

الباز: لو معاك جنيه زيادة عن حاجتك تبرع به لـ«تحيا مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى