مشروع «مزامير داود» يفوز بجائزة الدكتور زاهي حواس

فاز مشروع ترميم مخطوط مزامير داود النبي بالمتحف القبطي بالقاهرة بجائزة الدكتور زاهي حواس خلال احتفال عيد الآثاريين عام ٢٠٢٣م.

وكُرم فريق العمل برئاسة الدكتور حمدي عبد المنعم- مدير إدارة الترميم بمتحف الفن الإسلامي، وشيرين ليون مدير إدارة الترميم بالمتحف القبطي، حيث تم ترميم المخطوط بالتعاون بين إدارة الترميم بالمتحف القبطي وإدارة الترميم بمتحف الفن الإسلامي.

الجدير بالذكر أن مخطوط المزامير هو مخطوط كامل لسفر المزامير باللغة القبطية (اللهجة مصر الوسطى- البهنسا) يرجع للقرن الرابع/ الخامس الميلادي، وقد عثر عليه في مقبرة صغيرة في قرية المُضل بمدينة أوكسيرنيخوس (بالقرب من بني سويف حاليًا)، حيث كانت إحدى أشهر المدن في العصرين اليوناني والروماني.