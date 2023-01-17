الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس أوروبا يدعو روسيا لإطلاق سراح أليكسى نافالنى: «مسجون فى ظروف قاسية»

الأمينة العامة لمجلس
الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش

دعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون منذ عامين، مُعربًة عن قلقها البالغ إزاء ظروف اعتقاله التي وصفتها بأنها قاسية.

وقالت "بيتشينوفيتش" إن هذا اليوم يصادف الذكرى السنوية الثانية لإيداع أليكسي نافالني السجن في روسيا بعد محاولة تسميمه، وعلى الرغم من دعوات مجلس أوروبا لإطلاق سراحه من دون تأخير، وفقًا لقرار المحكمة الأوروبية الحقوق الإنسان، إلا أنه لا يزال مسجونًا في ظروف قاسية جدًا".

وجدّدت الأمين العام لمجلس أوروبا، تضامنها مع أليكسي نافالني، مشدّدة على أنه يجب ألا يُنسى ولن يُنسى.

ودعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، الهيئة المعنية بحماية حقوق الإنسان في القارة، السلطات الروسية إلى تنفيذ حكم المحكمة والقرارات اللاحقة للجنة الوزراء المتعلّقة بملف نافالني، دون تأخير.

"نافلني" يتعرض لمحاولة قتل بالبطىء

الأسبوع الماضي، أعلن نافالني عن أنه يعاني أعراض الإنفلونزا وأنه محروم من الرعاية الجيدة، بينما ندد أنصاره بمحاولة الكرملين "قتله" ببطء.

وقالت بيتشينوفيتش بوريتش "أود أن أعرب عن بالغ قلقي إزاء المعلومات التي تشير إلى تعرّض أليكسي نافالني لسوء المعاملة وإزاء ظروف اعتقاله القاسية، وما لذلك من تداعيات خطرة على صحّته".

وتابعت "أحضّ السلطات الروسية على ضمان تلقيه فورًا الرعاية اللازمة".

txt

البرلمان الأوروبى يمنح جائزة سخاروف للمعارض الروسى اليكسى نافالنى

تهمة الاحتيال

ويقبع نافالني (46 عامًا) منذ عامين، في سجن على أطراف بلدة فلاديمير، على بعد 230 كيلومترًا شرق موسكو، تنفيذًا لحكم قضائي صدر في مارس الماضي بحبسه تسع سنوات لإدانته بتهمة "الاحتيال"، التي يعتبرها محاولة لإسكاته.

واعتقلت السلطات الروسية "نافالني" في يناير 2021، لدى عودته إلى البلاد بعدما تعرّض لمحاولة تسميم خطرة، اتهم الكرملين بتدبيرها.

مجلس أوروبا المعارض الروسي أليكسي نافالني الافراج الفوري السلطات الروسية دعوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

بعد بيان لوسي.. الفنان تامر فرج يكشف تفاصيل جديدة في «خناقة الحفيد»

غدًا.. اجتماع بالجامعة العربية للجنة جائزة الطبيب العربي

الداخلية تنظم ندوة «التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا» (فيديو)

مصرع موظف أثناء مشادة كلامية مع شابين تحرشا لفظيا بابنته فى الشرقية

مصرع تلميذة بالمرحلة الابتدائية سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بأبوقرقاص

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

د.كريمة الحفناوى

المصلحة الفضلى للأطفال فى العاشر من يناير 2023

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى