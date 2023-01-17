«الأعلى للثقافة» يمد فترة التقدم لمسابقة «قضايا البيئة.. المشكلة والحل»

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى مد فترة التقدم لمسابقة "قضايا البيئة.. المشكلة والحل" لشباب الباحثين والمبتكرين تحت سن 35 سنة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ cop 27، وذلك حتى يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 على أن تسلم الأبحاث والأعمال إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا.

وتخصص المسابقة أولا في مجال الأبحاث ثلاث جوائز للأبحاث في مجال موضوع المسابقة على النحو التالي أولا فى مجال الأبحاث: المركز الأول 7000 جنيهًا مصريُا، المركز الثاني 5000 جنيهًا مصريًا ، المركز الثالث 3000 جنيهًا مصريًا، و ثانيًا في مجال الأعمال المبتكرة: وتخصص ثلاث جوائز للأعمال المبتكرة مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات .. إلخ ) لحل مشكلة بيئية ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله.

وتأتى شروط المسابقة ، ان تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق (وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة) وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل ، وتكتب الأبحاث ببنط 14 على ورق A4 على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية و CD، وألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وقت التقدم للمسابقة.

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

و المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، والذى عقد هذا العام في مدينة شرم الشيخ، التي تقع في جنوب سيناء والمطلة على البحر الأحمر، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الماضى.