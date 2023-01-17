جرعة مخدرات زائدة تتسبب في مقتل شاب بمنطقة بولاق بالجيزة

تسببت جرعة مخدرات زائدة في مقتل شاب من مدمني المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور بنطاق مديرية أمن الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، متوفى في الشارع بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في بولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة، بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مجهول الهوية ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شُبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.