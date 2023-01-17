الفراعنة «يصفعون» أمريكا 35/16 فى بطولة كأس العالم لكرة اليد

حقق رجال منتخب مصر الأول لكرة اليد فوزا عريضا على حساب أمريكا بنتيجة 35/16 في آخر مباريات الدور التمهيدي من بطولة العالم لكرة اليد.

ولم يجد نجوم الفراعنة أي صعوبة أمام لاعبي أمريكا الذين عجزوا تمامًا عن إيقاف الهجوم المصري أو فك شفراته الدفاعية، ووصل المنتخب للنقطة السادسة بالعلامة الكاملة من الدور التمهيدي؛ ليتأهل على قمة المجموعة برفقة كل من كرواتيا وأمريكا نحو الدور الرئيسي.

ويدخل منتخب مصر الدور الرئيسي بأربعة نقاط حيث تُستبعد نتائج منتخب المغرب بعد مغادرته نحو كأس الرئيس.

وصف المباراة.

افتتح أكرم يصري أهداف مصر من الدقيقة الأولى إلا أن المنتخب الأمريكي أدرك التعادل مباشرة من الهجمة التالية.

واصطدم هجوم مصر بسوء حظ خلال الدقائق الأولى حيث اصطدمت عدة كرات بالقائمين إلى جانب تألق الحارس الأمريكي.

مع الدقيقة الرابعة بدأ الطوفان المصري يكتسح الدفاع الأمريكي، حيث سجل لاعبو مصر ستة أهداف متتالية لتصبح النتيجة 7/2 مع تألق الأخطبوط كريم هنداوي.

وسجل إبرهيم المصري هدفا قبل ثوان من حصوله على إيقاف لمدة دقيقتين مع مرور 12 دقيقة من أحداث الشوط الأول.

وسجل علي زين وأحمد هشام دودو هدفين متتاليين؛ لتصبح النتيجة 10/3 مع مرور نصف الشوط الأول.

أجرى باروندو عدة تغييرات بإشراك يحيى الدرع وسيف الدرع وحسن وليد قداح من أجل إعطائهم بعض الدقائق في اللقاء.

وأحرز حسن قداح هدفين من أول تصويبتين على المرمى فور دخوله الملعب؛ ليوسع النتيجة إلى 12/4 مع مرور 18 دقيقة.

استمر الأداء الدفاعي المحكم لنجوم الفراعنة إلى جانب التألق الهجومي الذي أدى لاتساع الفارق.

وسجل قداح ويحيى الدرع وسند عدة أهداف متتالية لتصل النتيجة إلى 17/5 مع مرور 24 دقيقة.

حصل لاعب أمريكي على إيقاف لمدة دقيقتين مع الأمتار الأخيرة من الشوط قبل أن يسجل هاشم ويحيى الدرع هدفين جديدين لتصبح النتيجة 19/6.

انتهى الشوط الأول بتفوق الفراعنة 19/7 ليحسمون المباراة مبكرا بشكل كبير.

وعلى غرار مباراة المغرب دفع باروندو بحارسه الثاني في قائمة المباراة محمد علي من أجل منحه فرصة تقديم نفسه بشكل أكبر.

ونال محمد علي نصيبه من التألق ليقوم بخمسة تصديات مع مرور أول 8 دقائق من زمن الشوط الثاني لتصبح النتيجة 23/7.

جاء هدف أمريكا الأول بعد مرور أكثر من تسع دقائق من الشوط عجز فيها عن الوصول للمرمى المصري.

وصام لاعبو مصر عن التهديف لعدة دقائق قبل أن يعود سيف الدرع ويسجل الهدف رقم 24 مع الدقيقة الثانية والأربعين من أحداث اللقاء.

واتسع الفارق لـ17 هدفا مع انتصاف الشوط؛ لتصبح النتيجة 26/9 مع استمرار الأداء المميز من حامي العرين المصري محمد علي.

تسبب محمد ممدوح هاشم في إيقاف لمدة دقيقتين لأحد لاعبي أمريكا في الدقيقة 54.

جاءت الدقائق المتبقية استعراضية من نجوم منتخبنا، بعد حسم المباراة قبل أن تنتهي بفارق 19 هدف وبنتيجة 35/19.

وعلى غرار عبد الرحمن حُميد نجح محمد علي في حسم جائزة رجل المباراة، على الرغم من خوض شوط واحد إلا أنه قام بأكثر من 10 تصديات ليتوج الجائزة بجدارة.

وتضم مجموعة مصر في الدور الرئيسي كلا من الدنمارك والبحرين وبلجيكا إلى جانب كلا من أمريكا وكرواتيا.