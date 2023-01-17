الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السفير الأردنى بمصر: القمة الثلاثية أكدت على أهمية الوصاية الهاشمية للمقدسات الفلسطينية

أمجد العضايلة، سفير
أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر

قال أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، إن التنسيق الأردني المصري تجاه القضية الفلسطينية مستمر، وفي خضم الاتصالات بين الرئيسين ووزراء الخارجية والدبلوماسية المصرية بشكل عام تدور حول هذه القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القمة الثلاثية اليوم بين مصر والأردن وفلسطين، تأتي في ظرف مهم لوضع خطة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والخطوات أحادية الجانب التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية. 

وأشار إلى أن الزعماء الثلاثة أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على حماية المقدسات الفلسطينية، الموقف الأردني صلب ونحن لن نسمح بالمساس بالمقدسات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البيان أكد على موقف الزعماء الثلاثة بضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي، والأكيد أن المسجد المقدس وحرمه وتبلغ مساحته 144 ألف متر، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه تابع لوزارة الأوقاف الأردنية الهاشمية وهي المسئولة عنه وعمن يدخل إليه.

وأوضح أن الوصاية الهاشمية كانت منذ 1920 منذ عهد الحسين بن علي، عندما كان يساهم في إعمار المسجد الأقصى وظل الأردن يهتم به وبإعماره.

سفير المملكة الأردنية الوصاية الهاشمية المقدسات الفلسطينية حماية المقدسات القمة الثلاثية مصر والأردن وفلسطين

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